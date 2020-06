BR-101 | Motociclista morre em acidente com ônibus

O condutor de uma motocicleta morreu, após colidir contra um ônibus na rodovia BR-101 durante a tarde deste sábado (13) entre os municípios de Itabela e Eunápolis.

Edinaldo Doria Lima (30 anos) ocupava uma motocicleta Honda de cor preta, mas acabou perdendo o controle e colidiu contra um ônibus interestadual, numa curva com elevada taxa de acidentes.

As autoridades policiais foram informadas sobre o trágico acidente, onde equipes da Polícia Rodovia Federal (PRF) e Polícia Civil estiveram no local realizando o controle da via e procedimentos padrões.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e corpo transferido para o IML no município de Eunápolis.