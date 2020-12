BR-101 | Motociclista morre em grave acidente entre Itamaraju e Itabela

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito com um veículo de carga, durante o período noturno desta quarta-feira (30), na rodovia BR-101.

O acidente foi registrado entre os municípios de Itamaraju e Itabela, onde o condutor de uma motocicleta de placa JOK-6045, licenciada em Itamaraju, colidiu contra uma carreta de placa QRH-6E47, da cidade de Viana (ES), após a colisão a motocicleta incendiou e o motociclista teve morte instantânea. A vítima trata-se de um motociclista identificado por Valdeni Soares de Oliveira (52 anos).

As pessoas que passavam pelo local ficaram assustadas com o trágico acidente e notificaram as autoridades policiais.

O trecho da rodovia ficou lento, as autoridades realizaram os procedimentos regulares e o corpo será removido para o IML da cidade Eunápolis.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta manter cuidado em trechos de acidente, sendo necessário redobrarem a atenção. A polícia segue investigando as causas do acidente.