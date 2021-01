BR-101 | Ônibus registra momento do acidente que matou uma pessoa

O sistema de monitoramento presente no ônibus envolvido num acidente entre os municípios de Itamaraju e Itabela, na última quinta-feira (14), registraram o momento do acidente.

A colisão ocorrida na altura do KM 771 da BR-101, região do distrito de Monte Pascoal, área pertencente ao município de Itabela. O veículo ficou debaixo do ônibus.

O condutor Jocimar das Chagas Del Pupo (43 anos) transitava pela rodovia, seguindo de Vitória (ES) com destino ao município de Eunápolis, no entanto, perdeu o controle do veículo de passeio Ford KA, de cor branca e placa QQH-8483, licenciado em Belo Horizonte (MG) numa curva com subida, invadiu o sentido contrário e colidiu no ônibus.

No momento do acidente chovia, deixando a pista bastante molhada.

O corpo da vítima que chegou a ficar preso nos destroços do veículo, necessitou do resgate do Corpo de Bombeiros.