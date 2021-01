BR-101 | Ônibus tomba em cima de carro; Motorista de veículo de passeio morre

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14), um ônibus da empresa Expresso Brasileiro tombou em cima de um carro na rodovia BR-101, em um trecho entre os municípios de Itamaraju e Itabela.

De acordo com informações, o acidente trágico que ceifou a vida do motorista do carro de passeio ocorreu depois de uma colisão entre os veículos, em uma curva, na altura do KM 771, próximo ao Povoado de Monte Pascoal. O carro ficou completamente destruído e o corpo da vítima ficou preso às ferragens.

Informações ainda dão conta que o ônibus fazia linha Eunápolis / Teixeira de Freitas e transportava cerca de 10 passageiros que apenas tiveram ferimentos leves. E o motorista também não apresentou ferimentos graves. Houve um princípio de incêndio, mas foi contido.

A PRF foi comunicada e destinada a localidade para registrar o acidente e orientar os motoristas do trecho até a retirada dos veículos e remoção do corpo do local. A polícia segue investigando as causas do acidente.