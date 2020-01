BR-101 | PRF realiza ação educativa do Cinema Rodoviário de norte a sul da Bahia

Além da fiscalização dos veículos, a ação tem como foco a educação para o trânsito como forma de conscientizar condutores, passageiros e demais usuários para que adotem comportamentos seguros no trânsito.

Milhares de pessoas, adultos e crianças, condutores e passageiros, foram sensibilizados através de ações educativas visando a assimilação de hábitos e atitudes responsáveis no trânsito. As atividades de conscientização aconteceram nesta sexta-feira (10), das 8h às 12h, nas unidades policiais espalhadas por todas as regiões que cortam o estado da Bahia.

O público-alvo é formado por condutores e passageiros que trafegam nos mais de 10 mil quilômetros de malha viária da Bahia. Eles são abordados e convidados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a participarem de sessões, assistindo a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as graves consequências dessas condutas.

Durante a minipalestra são repassados orientações de trânsito sobre temas como a importância do cinto de segurança, da cadeirinha e do farol aceso durante o dia. Assim como sobre os perigos das ultrapassagens indevidas, do excesso de velocidade, da alcoolemia e ao uso do celular ao volante.

Já nos veículos de transporte de passageiros, além da importância do uso do cinto de segurança, os policiais orientaram a respeito do perigo que envolve transporte clandestino e a importância da acomodação correta das bagagens e sua identificação.

O Estado da Bahia é considerado um dos maiores polo turístico do país. Nesse período marcado pelo aumento do fluxo de veículos e usuários circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos, os motoristas devem dirigir de forma moderada, realizar a revisão preventiva do automóvel antes da viagem, programar pausas para descanso, procurar se informar sobre o estado de conservação das estradas e também as condições do tempo por onde vai passar.

Operação Rodovida

A nona edição da Operação Rodovida teve início em 20 de dezembro. A ação integra esforços de vários órgãos públicos da União, Estados e Municípios com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes.

Durante o período da operação que prossegue até 1º de março de 2020, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente os relacionados as condutas de ultrapassagens proibidas, à embriaguez ao volante, ao não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, ao uso do celular ao volante, ao transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

É um esforço contínuo, que representa a atenção da instituição para com o tema e enfatiza o compromisso social da PRF: garantir segurança com cidadania.

Por | PRF