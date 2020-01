BR-101 | PRF recupera caminhonete roubada após motorista fugir de abordagem

Os policiais confirmaram que o automóvel possuía restrição de roubo, ocorrência registrada no início de janeiro, na cidade de Itabuna.

Na noite de quarta-feira (29), uma equipe da PRF recebeu a informação que um veículo Strada, na cor prata, era suspeito de ter sido utilizado estaria envolvido em um sequestro. Ainda de acordo com a denúncia, o crime havia ocorrido nas proximidades da localidade de Mangabinha, na cidade de Itabuna.

Com base nas informações, os policiais iniciaram às diligências e já na madrugada de quinta-feira (30), os PRFs avistaram o veículo suspeito ‘passar’ em frente a unidade policial, quando recebeu o comando de parada dos agentes federais.

A ordem foi desrespeitada pelo condutor, razão pela qual os PRFs iniciaram um acompanhamento tático, que se prolongou na rodovia.

Durante a fuga, o motorista transitou em velocidade incompatível, sem observar as normas gerias de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos, colocando em risco a segurança de todos. A caminhonete só parou após o condutor perder o controle da direção e colidir com uma defensa metálica às margens da rodovia.

Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram em direção ao matagal.

Após verificação minuciosa no automóvel e consulta ao sistema de dados da PRF, os agentes descobriram se tratar na realidade de um automóvel roubado em 06 de janeiro/19, no município baiano de Itabuna.

Forças policiais da região foram acionadas e seguem na busca dos suspeitos.

O veículo apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos cabíveis e posterior devolução ao seu legítimo proprietário.

