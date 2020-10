BR-101 | Procurado por tráfico e homicídio é preso em ônibus

Foragido da Justiça de Sergipe, Marcone de Jesus Júnior, de 28 anos, foi preso no posto da Polícia Rodoviária Federal, no km 720 da BR-101, a dois quilômetros do centro de Eunápolis, no fim da tarde de domingo (18). O acusado era procurado pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Marcone era passageiro de um ônibus interestadual, que foi abordado durante uma operação do GOC – Grupo de Operação com Cães. Conforme informação, a PRF descobriu os dois mandados de prisão em aberto contra Marcone ao consultar o nome dele no sistema da polícia.

Ao todo, havia 37 passageiros no ônibus que saiu de São Paulo com destino a Palmeira dos Índios, em Alagoas. Marcone estava na companhia da esposa e do filho, de dois anos. A família seguia para o estado sergipano.

Os mandados, de prisão preventiva e temporária, foram expedidos pela Justiça de Sergipe. Não há informação sobre há quanto tempo ele vinha sendo procurado.

Marcone está custodiado na 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis. Ele será recambiado para o estado sergipano.

Fonte | Radar64