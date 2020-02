BR-101 | SAMU resgata cinco vítimas de acidente registrado entre Itamaraju e Itabela

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio na rodovia BR-101 foi registrado durante a tarde desta quarta-feira (26), deixando o saldo de 6 pessoas feridas.

O acidente ocorreu em um trecho da rodovia, entre os municípios de Itamaraju e Itabela, próximo do distrito de Montinho.

Conforme informações os veículos envolvidos colidiram de frente e com o impacto os ocupantes ficaram feridos e precisaram de resgate.

Pessoas que transitavam pela rodovia notificaram a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que prontamente destinou duas unidades para o local do acidente. Cinco pessoas receberam atendimento e foram encaminhadas para o hospital municipal de Itamaraju. Apenas uma das vítimas apresentou ferimentos leves e permaneceu no local.

Os feridos que ainda não tiveram seus nomes divulgados ficaram em observação onde devem passar por uma nova avaliação sobre o estado de saúde.

A PRF foi notificada e deve proceder com a ocorrência. Os veículos deverão ser retirados da via por uma empresa de Guincho da região.