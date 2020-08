BR-101 | Veículo adulterado é apreendido pela PRF

Ao aprofundar à fiscalização no veículo, os policiais perceberam que a numeração do chassi estava suprimida e os caracteres do motor parcialmente raspados.

Policiais Rodoviários Federais apreenderam neste domingo (16) uma caminhonete Fiat/Strada com sinais de adulteração . A ação foi registrada por volta das 16h20, no KM 711 da BR 101, no município baiano de Eunápolis, no extremo sul baiano.

Durante ação de fiscalização na rodovia, o condutor da Strada tentou evadir-se ao perceber a viatura policial, no entanto foi interceptado e abordado pela equipe. O motorista de 61 anos só entregou a CNH e disse não possuir o CRLV do veículo.

Ao aprofundar a vistoria na caminhonete, os PRFs notaram que a numeração do chassi estava suprimido e os caracteres do motor parcialmente raspados, o que configura o crime de adulteração.

Questionado, o condutor relatou que comprou a Strada há cerca de um ano e precisou trocar o motor da caminhonete, porém não apresentou documento comprobatório.

O idoso que é natural de Ribeira do Pombal (BA) foi apresentado juntamente a caminhonete apreendida na Delegacia de Polícia Judiciária. Inicialmente, ele responderá pelo crime do art. 311 (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal.

A PRF embora esteja atenta e atuante nos assuntos de saúde pública, continua prestando segurança ao Brasil e permanecerá com o policiamento ostensivo e patrulhamento preventivo das rodovias federais na sua missão de proteger vidas.

Por | PRF