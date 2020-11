BR-415 | Acidente mata militar da CIPE Cacaueira

Morreu durante a tarde deste domingo (08) um militar da CIPE Cacaueira, após a viatura que ocupava colidir frontalmente com um veículo de passeio na rodovia BR-415, no município de Ilhéus.

O militar Gilbervan Rodrigues Neves (36 anos), chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital da Costa do Cacau. Mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. Os outros ocupantes da guarnição e o condutor do veículo também sofreram graves ferimentos.

Pessoas que passavam pelo local notificaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que promoveu o controle da via e registraram o boletim de ocorrência, além de orientarem na remoção dos veículos da localidade.

Uma nota de pesar e solidariedade foi emitida pela PRF.

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia manifesta pesar e solidariedade pelo falecimento do Soldado PMBA Gilbervan Rodrigues das Neves, 36 anos de idade.

O Soldado, Gilbervan Neves, lotado na CIPE CACAUEIRA foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido neste domingo (08) em trecho da BR 415, rodovia Ilhéus – Itabuna.

Com relevantes serviços prestados à instituição da Polícia Militar da Bahia, exerceu com profissionalismo e bravura as funções que lhe foram confiadas. Sempre zeloso pela coisa pública e comprometido para a preservação da segurança e da vida para com todos.

A família, a Polícia Militar da Bahia, aos amigos e aos colegas de farda deixamos as nossas mais sinceras condolências e respeito por esta inestimável perda.