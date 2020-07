Brasil registra quase 78 mil mortes por Covid-19

O Brasil tem 77.964 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h deste sábado (18), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Desde o balanço das 20h de sexta-feira (17), 2 estados atualizaram seus dados: GO e RR.

Veja os números consolidados:

77.964 mortes

2.049.140 casos

Na sexta-feira (17), às 20h, o balanço indicou: 77.932 mortes, 1.110 em 24 horas. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.058 óbitos, uma variação de +2% em relação aos dados registrados em 14 dias.

Sobre os infectados, já são 2.048.697 brasileiros com o novo coronavírus, 33.959 confirmados no último período. A média móvel de casos foi de 34.908 por dia, uma variação de -7% em relação aos casos registrados em 14 dias.

O Brasil levou 4 meses para chegar a 1 milhão de infectados, e bastaram 27 dias para o número dobrar (país passou a marca de 1 milhão de infectados em 19 de junho).

Progressão até 17 de julho

No total, 6 estados mais o DF apresentaram alta de mortes: PR, RS, SC, MG, MT e TO.

Em relação a quinta (16), GO, MS e RO deixaram a lista de crescimento de mortes — na ocasião, eram 9 estados mais o Distrito Federal.

Estados

Subindo: PR, RS, SC, MG, DF, MT e TO

Em estabilidade: SP, GO, MS, RO, AL, BA, MA, PB, PE, PI e SE

Em queda: ES, RJ, AC, AM, AP, PA, RR, CE e RN

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás (entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia).

Consórcio de veículos de imprensa

Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

