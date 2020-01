Brasil tem 9 casos suspeitos de coronavírus, diz Ministério da Saúde

O Brasil tem nove casos suspeitos e 33 notificações de coronavírus. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (29) em coletiva de imprensa do Ministério da Saúde. Os dados são referentes ao período de 18 a 29 de janeiro.

Coronavírus no Brasil:

9 casos suspeitos

33 notificações

0 casos prováveis e 0 confirmados

4 casos descartados

20 excluídos

Os casos suspeitos estão localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Ceará.

“Nenhum de nós tem possibilidade de dizer com que velocidade esse possível surto irá se desenvolver no país. No momento atual, faremos uma campanha de recomendações do mesmo modo que fazemos no caso da influenza.”, disse João Gabbardo dos Reis, secretário-executivo do Ministério da Saúde.

Reis também informou que não existe nenhuma decisão de interferência no carnaval devido ao vírus. Por enquanto, não haverá bloqueio de passageiros da China nos aeroportos – cerca de 250 por dia. Há recomendações do governo chinês para que as pessoas não saiam de lá.

Taxa de mortalidade

O diretor-executivo do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta quarta-feira (29) que 2% dos casos do novo coronavírus confirmados até agora resultaram em morte.

Segundo a OMS, o órgão vai realizar uma nova reunião do seu comitê na quinta-feira (30) para analisar se será declarado situação de emergência global para o novo coronavírus.“O mundo inteiro precisa estar alerta, precisa agir e estar pronto para qualquer caso que apareça”, disse Michael Ryan.

O diretor elogiou os esforços da China para conter o surto e disse que ainda há oportunidade de parar o vírus. “Temos que basear nossas ações em evidências imperfeitas para criar uma estratégia de bloqueio da doença com um impacto mínimo na sociedade e economia”, disse o diretor.

Maior contaminação, menor letalidade

Apesar das medidas de prevenção e isolamento decretadas pelo governo chinês, os casos confirmados de coronavírus no país já superam os da epidemia da Sars, ocorrida há quase 20 anos.

Nesta quarta-feira, as autoridades de saúde anunciaram mais 26 mortes, o que eleva o balanço do coronavírus a 132 vítimas fatais, e 5.974 casos confirmados na China continental (sem contar Hong Kong, Macau e Taiwan).

A cifra já supera o número de infecções da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) de 2002 e 2003, outro coronavírus que contaminou 5.327 pessoas no país. A Sars deixou 774 mortos no mundo, 349 deles na China continental.

Apesar do alto índice de transmissão, o novo coronavírus apresentou até o momento menor mortalidade que o Sars. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a epidemia de 2003 matou 10% dos infectados enquanto que as mortes do novo coronavírus são 2% dos afetados.

FONTE | IMAGEM G1.Globo.com