Brasileiro repercute no exterior ao transformar a aparência

O brasileiro Michel Faro do Prado, de 44 anos, virou notícia em vários tabloides britânicos na segunda-feira devido à intensa transformação que fez no corpo por meio de tatuagens e piercings, incluindo em formatos pontudos na testa e no nariz, que não passam despercebidos. Morador de São Paulo, o tatuador alterou também o formato de seus dentes, para ficarem com uma aparência de caninos.

“Se eu tiver que sentir dor, alcançar o que quero, com certeza vou enfrentar”, disse Michel ao “The Sun”, um dos jornais estrangeiros que publicou sobre sua história.

Conhecido como “Satanás humano” no bairro onde vive, ele ressaltou que não liga para os olhares das pessoas na rua. E ainda admitiu para si o apelido, se identificando como “diabão” nas redes sociais. Apesar disso, Michel afirmou que sua aparência diabólica não corresponde a suas crenças. O tatuador revelou ter fé em Deus e fazer parte de uma comunidade cristã.

“Minha família, que consiste em minha mulher, meu filho e algumas pessoas em minha vida também se tornaram minha família, me amam”, frisou. “Realmente não importa para mim o que as pessoas dizem, apenas exijo respeito”.

A mulher dele inclusive trabalha com modificações no corpo e ajudou o marido em sua transformação. Ele disse ainda que isso lhe ajudou a alcançar uma “liberdade interna” para quebrar os “paradigmas e conceitos” que impostos pela sociedade.

