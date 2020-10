CABRÁLIA | Dois mortos e um ferido após tiros em domingo violento

Manhã de domingo (18) violenta no município de Santa de Santa Cruz Cabrália. Em um intervalo de apenas seis horas, dois homens morreram e um ficou ferido após serem atingidos por tiros em dois bairros da cidade. O sobrevivente ainda está em estado grave.

Por volta das 12h, conforme apurado pela reportagem, dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram baleados em uma casa na Rua Etenilda Pereira, no bairro Sapolândia.

Lucas Sousa da Conceição, que foi atingido por mais de cinco tiros, morreu na hora. Tiago de Aquino Lima ainda foi socorrido pelo SAMU, mas morreu antes de dar entrada no hospital. Projéteis de munições calibre .40 foram encontrados no local do crime.

A polícia vai apurar se o duplo homicídio tem relação com a disputa pelo tráfico de drogas na localidade.

Cerca de seis horas antes, Adolf Reno, idade não divulgada, estava consumindo bebida alcoólica em um bar na Rua Jamborão, centro da cidade, quando foi surpreendido por tiros disparados por um homem, ainda não identificado. Adolf, que foi atingido no pescoço, teria dito que foi confundido com outra pessoa.

De acordo com a informação, o ferido, que é morador do Loteamento Morada do Atlântico, foi levado para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. O estado de saúde dele é grave. A polícia realizou rondas na tentativa de encontrar o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

Inquéritos policiais serão abertos para tentar identificar os autores e as motivações dos crimes. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.

Por | Radar64