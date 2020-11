CABRÁLIA | Um morto e outro ferido após tiros no distrito de Santo Antônio

Um homem morreu e outro ficou ferido em Santo Antônio, município de Santa Cruz Cabrália, após serem atingidos por tiros por volta das 05h30 desta quarta-feira (18).

De acordo com informações preliminares, Jeferson da Conceição Santos, de 23 anos, e outro homem, ainda não identificado, foram surpreendidos pelos disparos ao transitar pela Rua Guaratinga, no centro do distrito.

Uma equipe do SAMU constatou a morte de Jeferson. O outro ferido foi levado para o hospital local, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Ainda não se sabe se os dois alvejados estavam juntos e se têm alguma relação de parentesco. A autoria e motivação do crime serão investigadas após abertura de um inquérito policial.

Por | Radar64