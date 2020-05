Caixa abre 2 horas mais cedo a partir desta segunda; meta é evitar aglomerações

A Caixa Econômica Federal vai abrir duas horas mais cedo a partir desta segunda-feira (4). A mudança, válida para todo país, visa agilizar o atendimento e evitar grandes filas e aglomerações devido ao saque do auxílio emergencial de R$ 600. Assim, as agências funcionarão das 8h às 14h. Segundo a Agência Brasil, o banco também anunciou o aumento no número de vigilantes. Serão mais 2,8 mil que vão se juntar aos 2 mil já existentes. Outras 389 recepcionistas também vão reforçar orientação e atendimento ao público.

Ainda segundo informações, o pagamento da segunda parcela do benefício, deste mês, será reformulado e divulgado após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, prevista para esta semana.

Canais Digitais

A Caixa informou que a prioridade é manter o atendimento digital, por meio do cadastramento por app, site e a movimentação do benefício pelo “Caixa Tem”. Por isso, só devem ir pessoalmente às agências os usuários que precisam realizar serviços essenciais ou os beneficiários que receberam o auxílio na Poupança Social Digital e querem receber o benefício em dinheiro.

O banco orienta que aqueles que receberam o crédito por meio da “Poupança Digital Caixa” devem pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo.

Fonte | Bahianoticias