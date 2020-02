Cantor é morto enquanto realizava show em bar na cidade de Eunápolis

O cantor Adriano Souza Aguiar, de 26 anos, foi morto a tiros enquanto realizava um show no fim da noite desta sexta-feira (28), em um bar no bairro Alegria, zona norte de Eunápolis.

Segundo testemunhas, o crime foi praticado por dois homens que assistiam à apresentação do cantor. Os bandidos deflagraram 13 tiros de pistola. 40. Eles fugiram a pé.

As pessoas que estavam no bar ficaram bastante assustadas com o assassinato. Uma equipe de socorristas do Samu ainda se deslocou ao estabelecimento, mas já encontrou Adriano morto.

Na quinta-feira, Adriano postou anúncio do show que faria no bar; ele foi morto durante a apresentação

No início da tarde, Adriano chegou a postar um anúncio em suas redes sociais, convidando o público para assistir a sua apresentação.

“A ressaca do Carnaval. Sextooou. Adriano Aguiar no Point Bom Gosto, no bairro Alegria”, dizia o texto do cartaz.

Além de cantor, Adriano Aguiar também era motorista de uma empresa de ônibus urbano, na cidade de Eunápolis. Ele já havia sido preso por porte ilegal de arma há dois anos.

A polícia ainda não informou se já tem alguma pista dos assassinos. O bar tem câmeras de segurança e as imagens foram encaminhadas para a perícia, na tentativa de ajudar na identificação dos autores do crime.