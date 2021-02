Capacitação de vistoriadores do Detran-BA reforça segurança na avaliação de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) finalizou, nesta quarta-feira (3), o curso de capacitação online para os vistoriadores do órgão que atuam na Rede SAC, em Salvador. Vinte e cinco profissionais tiveram 24 horas de aulas sobre padrão de qualidade no atendimento, análise de automóvel movido a gás natural (GNV) e segurança veicular no combate às fraudes. No final do ano passado, 91 vistoriadores lotados em unidades do Detran-BA no interior (Ciretrans e Retrans) foram capacitados também.

O trabalho dos servidores que passaram pelo curso consiste na avaliação das partes mecânica, interna e externa do veículo, decalque de chassi e motor e identificação de possíveis adulterações nas características originais de fábrica. As informações coletadas servem para a elaboração de laudos de compra, venda e transferência de propriedade.

“Sentimos a necessidade de atualizar os conhecimentos dos vistoriadores, que desempenham uma das funções mais importantes no departamento, com o objetivo de reforçar a segurança na autenticidade da procedência dos veículos. Equipes de todas as regiões do estado vão aplicar as mesmas técnicas ”, ressaltou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

O órgão de trânsito disponibiliza o serviço de vistoria somente por meio de agendamento prévio no portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital, na capital e no interior, seguindo os protocolos de prevenção à covid-19. O cidadão escolhe o local, dia e horário de atendimento. As taxas custam R$ 112,81 (carro) e R$ 78,97 (moto).

