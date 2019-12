CARAVELAS | Corpo é encontrado próximo de abrolhos

Um corpo em estado avançado de decomposição foi localizado na baia de Abrolhos no município de Caravelas nesta quinta-feira (19).

Com auxilio de uma equipe da Marinha do Brasil, o corpo foi transferido até o porto de Caravelas e notificado as autoridades policiais.

Nenhum documento foi encontrado, dificultando a identificação do corpo que possuía uma tatuagem na região do ombro direito de uma espada com asas.

Seguindo os protocolos a polícia civil foi notificada, deslocando até o local, juntamente com o servidor público Anderson Barbosa que transferiu o corpo o Instituto Médico Legal (IML) do município de Itamaraju.

O corpo permanecerá aguardando reconhecimento por parte de possíveis familiares.