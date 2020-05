CARAVELAS | Homicídio é registrado no centro da cidade

Mais uma pessoa tornou-se vítima da violência urbana na região. Nesta terça-feira (12) um novo crime foi registrado no município de Caravelas.

Elivelton D’Ajuda dos Anjos Nascimento (22 anos) foi interceptado por atiradores que ocupava um veículo de cor escura.

A vítima seguia pela Rua Gustavo Costa, no centro do município a poucos metros da prefeitura da cidade, onde os criminosos lhe abordaram e abriram fogo.

Moradores ficaram assustados com a seqüência de disparos, no entanto, a vítima não conseguiu fugir do ataque e acabou morrendo no local.

As autoridades policiais foram informadas sobre o crime e guarnições destinadas até o local.

A polícia civil foi notificada referente ao cenário do homicídio e um levantamento cadavérico foi autorizado seguido da remoção do corpo para o IML.

Um inquérito será aberto para apurar a motivação e autoria do crime.