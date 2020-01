CARAVELAS | Idoso é encontrado morto

O corpo do idoso Rubem Costa Gouvéa (69 anos) foi localizado no interior de um imóvel no centro de Caravelas, nesta quarta-feira (08).

Moradores e familiares da vítima encontraram o corpo em avançado estado de decomposição e notificou as autoridades policiais sobre o caso.

Equipes das polícias militar e civil estiveram no local e procedimentos regulares foram realizados.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju, onde passará por exames de medicina legal e posteriormente será liberado aos familiares.