Casos de contaminação do COVID-19 e morte em Teixeira de Freitas

Novos casos

O município de Teixeira de Freitas, convive com a avassaladora contaminação do coronavírus. Neste domingo (05), a Secretaria de Saúde da cidade comunicou, com pesar, 1 morte em decorrência do novo coronavírus. Também 04 novos casos confirmados. Atingindo o total de 1507 casos positivos, sendo que 188 são considerados ativos.

Óbitos

O óbito é de um homem, 66 anos. Ele estava internado na UPA 24.Tratava-se de um caso já confirmado. A morte aconteceu neste sábado.

Números

Teixeira de Freitas tem 1290 casos recuperados. Trata-se de 85,6 % de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 29 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,92%.

Por | Ascom