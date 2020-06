Casos de contaminados chega a 629, mas número de recuperados cresce

Teixeira de Freitas registrou nesta segunda-feira (15) de junho, 629 casos positivos para a COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde informa 57 novos casos confirmados de paciente com COVID-19, em comparação a dia anterior.

Cuidados

Em nome da saúde pública, a Gestão Municipal recomenda: fique em casa. Quem precisa sair, tem que usar máscara. Na rua, use álcool 70º para higienizar mãos e objetos. Ao chegar em casa, lave muito bem as mãos com água e sabão. Não entre em casa calçando os sapatos que usou na rua. Evite visitar ou receber visitas. Caso esteja com quaisquer sintomas de gripe, faça o isolamento social.