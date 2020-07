Chamada pública Prefeitura Municipal de Porto Seguro BA 2020: EDITAL e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Porto Seguro na Bahia, divulgou via Secretaria Municipal de Saúde a abertura de um novo edital de chamada pública para preenchimento de vagas em cargos de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de Médico Urgência e Emergência (08 vagas) e Farmacêutico (01 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.316,76 a R$ 4.000,00, por carga horaria de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 9 de julho até as 17h do dia 13 de julho de 2020, mediante envio de documentação, para o e-mail: [email protected]. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas análise de currículos e documentos encaminhados no ato de inscrição, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso: Prefeitura Municipal de Porto Seguro BA

Banca organizadora: prefeitura

Escolaridade: superior

Número de vagas: 09

Remuneração: R$ 2.316,76 a R$ 4.000,00

Inscrições: 09 a 13 de julho de 2020

Taxa de Inscrição: gratuita

Provas: títulos

Situação: PUBLICADO

EDITAL 2020 (pag 13 a 28).

Fonte | Notíciasconcursos