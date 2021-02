Christopher Plummer morre aos 91 anos

O premiado ator Christopher Plummer morreu aos 91 anos nesta sexta-feira (5). Segundo o site Deadline, o ator morreu em sua casa, em Connecticut, nos EUA, ao lado da mulher Elaine Taylor, com quem foi casado por 53 anos. A causa da morte não foi revelada.

Celebrado por sua longa carreira, Plummer marcou a história do cinema com sua atuação no clássico “A noviça rebelde” (1965).

O canadense também tem as marcas de ser o ator mais velho a ganhar um Oscar (em 2012, aos 82 anos, por “Toda forma de amor”) e o mais velho a ser indicado (em 2018, aos 88 anos, por “Todo o dinheiro do mundo”).

Apesar da longa carreira, sua primeira indicação aconteceu apenas em 2010, por sua atuação em “A última estação”. Nas três vezes, concorreu como melhor ator coadjuvante.

Ele também foi reconhecido por seu trabalho nos palcos, e ganhou duas vezes o prêmio Tony, considerado o mais importante do teatro americano, além de outras sete indicações.

O empresário e amigo do ator, Lou Pitt, lamentou a morte. “Cris era um homem extraordinário que amava e respeitava sua profissão. Por meio de sua arte e humanidade, ele tocou todos os nossos corações e sua vida lendária vai durar por todas as gerações que virão. Ele viverá eternamente entre nós.”

Arthur Christopher Orme Plummer nasceu em Toronto, no Canadá, em 1929. Ao longo de seus 75 anos de carreira, o ator participou de diversas obras importantes no cinema e no teatro.

Além do musical de 1965, no qual interpretou o Capitão Georg von Trapp, Plummer também é lembrado por filmes como “Jornada nas Estrelas VI: A Terra Desconhecida” (1991), “Os 12 macacos” (1995), “O informante” (1999) e “Uma mente brilhante” (2001).

Indicado pela primeira vez a um prêmio da Academia em 2010, ganhou seu primeiro e único Oscar, como ator coadjuvante, dois anos depois. Em “Toda forma de amor”, ele interpretou Hal, um homem idoso com câncer terminal que revela ao filho que está namorando um homem.

Entre os últimos filmes que lançou, estão o drama de guerra “Verdade e honra” (2019) e a comédia de detetive “Entre facas e segredos” (2019). Ele também estava no elenco de dubladores da animação “Heroes of the golden masks”, que tinha lançamento previsto para 2021.

Conhecido mundialmente por seu trabalho no cinema, Plummer começou a carreira nos palcos. Seu primeiro trabalho aclamado aconteceu no festival de Stratford em 1956, como o protagonista de “Henry V”, de William Shakespeare.

Do dramaturgo e poeta inglês, esteve ainda em montagens de obras como “Othello” nos anos 1980 com James Earl Jones (ator responsável pela voz de Darth Vader nos filmes de “Star Wars”) e “Macbeth”.

O primeiro Tony veio em 1974, por sua atuação como Cyrano de Bergerac em “Cyrano”. Ele ganhou outra estatueta em 1997 pela peça “Barrymore”, na qual interpretou o ator John Barrymore.

