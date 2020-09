Cinco bandidos morreram em ação da PM contra crime organizado

Cinco bandidos mortos e um ferido, na madrugada desta terça-feira (15), em uma grande operação contra o crime que a Polícia Militar realiza na região da Costa do Descobrimento. Dos que morreram, dois têm ligação direta com a morte de um cabo PM, domingo (13) à noite, em Porto Seguro, segundo informou a polícia.

O desfecho da ação começou um pouco antes das 16h, no bairro Quinto Centenário, em Santa Cruz Cabrália. Os policiais foram ao local verificar denúncia sobre quatro bandidos armados em um carro modelo Meriva.

Na entrada do bairro, a quadrilha recebeu a polícia a tiros. A PM revidou. Houve confronto. Um dos bandidos foi baleado. Em meio ao tiroteio, o bando – inclusive o homem que ficou ferido -, abandonou o Meriva.

Logo em seguida, os criminosos roubaram o carro de uma mulher, com o qual conseguiram fugir. Um pouco antes das 2h da madrugada, os bandidos deixaram o comparsa ferido no hospital público da cidade de Itapebi.

Os policiais deram início às buscas naquela região. Foi montada uma barreira em uma estrada vicinal às margens da BR-101, no município de Itagimirim.

Ao se deparar com a polícia, os bandidos tentaram furar o bloqueio. Houve nova troca de tiros. Os três marginais foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos ao Hospital Regional de Eunápolis, mas acabaram morrendo. Os corpos estão no IML, sem identificação.

Luiz Fernando Rocha Santos, 18 anos, o que foi baleado pela polícia em Cabrália, foi transferido de Itapebi para o hospital público de Eunápolis.

Também de madrugada, no bairro Alto do Mundaí, em Porto Seguro, houve outra troca de tiros entre bandidos e unidades operacionais da Polícia Militar. Dois marginais acabaram morrendo. Eles também estão sem identificação.

Na ação, foram apreendidos carros, moto, armas, munição e drogas.

VARREDURA

Desde a tarde de segunda-feira (15), uma operação envolvendo dezenas de policiais militares está sendo realizada entre os municípios, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte. A varredura conta até com o emprego de um helicóptero do Graer, o Grupo de Rádio Patrulhamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia.

Nos últimos dias, a PM já apreendeu armamento pesado, com capacidade de furar até blindagem de aeronave e muito dinheiro em espécie.

Fonte | Radar64