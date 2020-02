Colégio São João Evangelista deseja boas vindas para equipe e alunos

Boas Vindas!

Depois de um descanso merecido, bom mesmo é voltar para escola, conversar, brincar com os colegas, contar e ouvir as novidades, mas principalmente, voltar com o objetivo em mente: Ter um plano e adquirir novos conhecimentos.

O Colégio São João Evangelista começa o ano letivo nesse 2020 com essa sinergia: Junto é melhor!

À volta as aulas remete ao aluno um novo propósito visto que em equipe o aluno adquire novos conhecimentos, assume seu papel de investigador, pesquisador, estudante e, com entusiasmo e força de vontade vai assumindo a meta do Pense ganha-ganha onde Todos podem vencer. Assim, desejamos:

Seja bem vindo, aluno(a)! Nossa Escola com Você é mais alegre!

Queremos dar as boas vindas também ao novo professor de História tenente Bohana e o retorno do professor de Física, Jackson.

Juntos, estamos preparados para receber nossos alunos acreditando na parceria família + escola com ela, com certeza teremos muito sucesso em 2020!

O Colégio São João Evangelista recebe-os com alegria e otimismo!

Bom retorno a todos!

Feliz 2020!

Sejam todos bem vindos!