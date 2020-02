Colégio São João Evangelista promove Carnaval Evangelista 2020

O pré-carnaval e a folia da criançada tiveram lugar marcado nesta sexta-feira (21), ao lado da diversão programada pela equipe do Colégio São João Evangelista (CSJE) com as turmas do fundamental e educação infantil.

Com blocos ao som dos bailinhos. Os pais aguardavam observando de camarote, a festa animada parecia não ter hora para acabar.

Piratas, unicórnios e uma série de personagens da literatura infantil, tomaram vida e descontração especial.

“O trabalho começou nos primeiros dias de aula, com as crianças pesquisando sobre o carnaval, marchinhas e lendo as suas histórias. Dando assim espaço ao mundo mágico da fantasia”, relatou uma educadora.

Eventos com personagens e blocos mirins fazem parte da agenda da folia para toda a família. Acompanhe as imagens e momentos de alegria do Carnaval Evangelista 2020.