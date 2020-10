Colégio São João Evangelista promove Drive Thru em comemoração ao Dia das Crianças

Em tempo de pandemia, educadores reinventam diariamente formas que permitam a transmissão de conhecimento, sempre com o desafio de manter a magia do sorriso de cada aluno.

Esse é o compromisso selado entre pais, educadores e a equipe do Colégio São João Evangelista (CSJE), que ao longo dos 6 meses, buscam no cotidiano levar a qualidade do ensino e respeito aos alunos.

Neste sábado (10), num formato carinhoso profissionais do CSJE, promoveram um Drive Thru em comemoração ao Dia das Crianças.

“Segundo a direção da Instituição, foi um momento para diminuir a saudade de toda a comunidade escolar, que adota o distanciamento social desde o início da pandemia”.

Na ocasião, foram distribuídos kits com brindes aos alunos, que foram recebidos no Drive Thru com mensagens de apoio e de saudade dos profissionais da educação. Paralelo ao evento os alunos também puderam demonstrar o carinho aos seus educadores.

Fotos

“Confira a seguir as fotos do Drive Thru, que teve como tema “Ser criança é brincar, correr e ser feliz”.