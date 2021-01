Com 3.970 novas contaminações, casos ativos da Covid-19 voltam a subir na Bahia

Os casos ativos da Covid-19 voltaram a subir na Bahia, nesta quarta-feira (27), após uma leve queda nos dois dias anteriores. O número de contaminados pulou de 10.468 para 11.099 nas últimas 24 horas, conforme dados publicados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

O aumento dos casos ativos da doença foi turbinado pela quantidade de novas contaminações no estado. Apenas nas últimas 24 horas, a Sesab notificou 3.970 novos casos da Covid-19, além de 32 mortes em decorrência da infecção. Com esses números, a Bahia agora acumula 574.062 casos confirmados e 9.952 óbitos desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação das UTIs exclusivas para o tratamento de pacientes com Covid-19 também voltou a oscilar para cima nesta quarta, de 70% para 71%. Dentre as regiões do estado, a situação mais preocupante no momento é a do nordeste, com leitos concentrados apenas em Alagoinhas, onde 88% das vagas estão preenchidas.

