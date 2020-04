Com Covid-19, Sikêra Jr está com pulmões comprometidos e estado de saúde preocupa

Polêmico e inicialmente crítico ao isolamento domiciliar, medida para conter a disseminação do novo coronavírus, o jornalista Sikêra Jr apresentou piora em seu quadro de saúde após ser testado positivo para a Covid-19.

De acordo com o portal Contigo, com base em informações divulgadas pela imprensa do Amazonas, Sikêra está com os dois pulmões comprometidos e o estado de saúde do jornalista preocupa.

Desde que apresentou os primeiros sintomas, ele foi afastado da apresentação do “Alerta Nacional”. Durante o noticiário policial, Jr chegou a defender a volta ao trabalho da população. O programa, que é realizado em Manaus, tem transmissão para todo país através da Rede TV!.

Como tem sido noticiado, o Amazonas e mais especificamente a capital, é um dos locais no Brasil mais afetados pela nova doença. Até o momento, segundo dados divulgados pelo G1, há mais de 4,3 mil casos de Covid-19 e 351 óbitos pela doença no estado.

Por | Bahianoticias