Comércio fechado em Itamaraju na segunda e terça feira do CARNAVAL

Os SINDICATOS representantes da classe comercial varejista de Itamaraju estabeleceram acordo para que todos os estabelecimentos comerciais com empregados não funcionem nos dias 24 e 25/02/2020 (segunda e terça feira do carnaval).

O fechamento no dia 24/02 leva em consideração a comemoração do “dia do comerciário”, previsto para o mês de outubro que, em função deste acordo, será comemorado na segunda-feira do carnaval (24/02).

Com relação ao fechamento no dia 25/02 (ponto facultativo de carnaval), ficou estabelecido uma contrapartida que permite a abertura dos estabelecimentos comerciais no dia 26/09/2020 (sábado – feriado municipal). Neste dia, as empresas poderão funcionar normalmente das 08:00 as 13:00 horas, sem a necessidade de pagamento de horas extras.

Portanto, fica vedada a abertura dos estabelecimentos comerciais nos dias 24 e 25/02/2020, ficando somente permitida a abertura das farmácias, padarias, açougues e empresas destinadas ao comércio de bebidas em geral, que poderão funcionar, desde que cumpra as normas da legislação trabalhista, no que diz respeito a compensação dos funcionários.

PROGRAMAÇÃO DO COMÉRCIO PARA O CARNAVAL: