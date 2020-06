Como as secretarias de Educação podem adotar a aprendizagem remota

Guia orienta a implementação de Estratégias de Aprendizagem Remota

Conteúdo desenvolvido pelo CIEB é voltado para gestores públicos e traz um passo a passo sobre como incorporar novas estratégias de ensino e aprendizagem durante e após a pandemia

A pesquisa TIC Educação 2019 aponta que 39% dos alunos de escolas públicas não têm acesso a computadores ou tablets em casa. Os dados são do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil) e explicam os desafios enfrentados pelas secretarias de Educação para dar continuidade às aulas neste período de suspensão de aulas presenciais – desafios que serão mantidos após a pandemia.

O CIEB (Centro de Inovação para a Educação Brasileira), que apoia gestores públicos das mais diferentes formas, coloca à disposição o Guia de Implementação de Estratégias de Aprendizagem Remota. Trata-se de um passo a passo detalhado sobre como colocar em prática sete possibilidades de ensino e a aprendizagem remotos.

“São estratégias de aprendizagem fundamentais tanto para esse período de isolamento social como para a fase pós-pandemia. Quando as escolas reabrirem, será preciso fazer uma recuperação dos conteúdos e das competências que não puderam ser trabalhados, e a adoção do ensino híbrido será uma das formas de alcançar esse objetivo”, diz Lúcia Dellagnelo, diretora-presidente do CIEB.

No material disponibilizado gratuitamente pela internet, as Estratégias de Aprendizagem Remota foram agrupadas em quatro grandes grupos para facilitar a compreensão:

Rádio e TV:

Transmissão de aulas e conteúdos educacionais via televisão

Transmissão de aulas e conteúdos educacionais via rádio

Materiais impressos:

Envio de material impresso com conteúdos educacionais

Videoaulas pelas redes sociais:

Aulas ao vivo e on-line transmitidas por redes sociais

Videoaulas gravadas e disponibilizadas em redes sociais

Conteúdos em plataformas digitais:

Disponibilização de plataformas de ensino on-line

Envio de conteúdos digitais em ferramentas on-line

Para cada categoria, o guia traz orientações minuciosas sobre todas as etapas de implantação, começando pelos aspectos práticos de checagem da infraestrutura e de organização de equipes, até chegar aos pontos mais críticos, como o desafio de formar professores, acompanhar a aprendizagem dos alunos e testar a eficácia do plano em si.

Como selecionar

O Guia de Implementação de Estratégias de Aprendizagem Remota (EAR) integra uma série de conteúdos especiais produzidos pelo CIEB para os desafios gerados pela pandemia. Os materiais e as ferramentas buscam atender às necessidades identificadas em uma ampla pesquisa realizada em mais de 3 mil secretarias de Educação do Brasil durante o mês de março. O levantamento foi liderado pelo CIEB e contou com a parceria do Consed, Undime e Fundação Lemann.

Entre outros resultados, os dados revelaram que 63% das secretarias municipais não haviam definido qual estratégia de ensino remoto seria colocado em prática. A maior parte delas, contudo, já havia determinando a suspensão das aulas presenciais ou o adiantamento de férias e recesso escolar.

A partir dessa escuta, o CIEB sistematizou sete Estratégias de Aprendizagem Remota (EAR) e desenvolveu a ferramenta Seleção de Estratégias de Aprendizagem Remota para ajudar os gestores a identificar rapidamente quais se adaptam à sua realidade.

Por | CIEB