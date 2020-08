Como escolher uma boa agência de tradução online? Para escolher um bom serviço de tradução online, é preciso verificar com cautela a agência da qual irá requisitar a tradução, o tipo de tradução que você deseja fazer…Também é importante verificar uma série de fatores técnicos que podem influenciar em um dinheiro mal gasto se escolhido às pressas ou sem considerar essas dicas que seguem abaixo pra você:

O primeiro ponto é saber que uma tradução de qualidade requer um conhecimento muito amplo e diversos dentro de uma língua, é um processo muito complexo e é por isso que a agência escolhida precisa confirmar por meio de certificados que a mesma se encontra dentro dos padrões mínimos de qualidade técnica e profissional uma empresa. Apesar da profissão de tradutor ainda não ser uma profissão regulamentada, isso não a exime de provar que seus tradutores possuem cursos e certificações comprovadas nos idiomas oferecidos. Um exemplo desse tipo de serviço de tradução é o https://www.protranslate.net/pt/pdf-translation/.

Esse é um fator muito importante que comentei anteriormente, a especialização comprovada da equipe de profissionais da agência. É o que mais importa na empresa, o pilar que confirma e garante a qualidade do serviço dela. Uma empresa de qualidade precisa ter uma boa equipe, devem possuir conhecimento nas mais diversas áreas e tipos de traduções. Um bom tradutor precisa além de conhecimento técnico de tradução, um conhecimento cultural da língua, e das mais diversas áreas do conhecimento. Pois alguns termos específicos são só utilizados e conhecidos pela área usada. Um exemplo para ficar mais claro é, gastronomia ou química. Uma boa tradução de uma receita ou processo químico, precisa de conhecimento em ambas os idiomas. Com isso, vem um outro ponto, os tradutores nativos. Somente esses profissionais possuem o melhor conhecimento daquele idioma, por estarem falando todos os dias, assim ele consegue identificar e manter expressões culturais e características próprias da língua.

Outro fator importante é a revisão das traduções. É necessário que a agência possua um bom revisor, ou uma equipe de revisores. Pois esse é o processo final, é ele que verifica e analisa junto com o time de tradutores se a tradução está fiel ao texto de origem, então ele precisa de um conhecimento em todas as áreas de tradução. E falando em áreas de tradução, esse é um outro ponto. É importante verificar se a empresa possui um vasto tipo de serviço, pois cada serviço demanda de especializações e qualificações diferentes. Por fim, é necessário que a agência tenha um serviço estruturado, com serviços que garantam a seguridade do seu documento e a qualidade da tradução que você deseja. Agilidade, um bom atendimento ao cliente e uma flexibilidade de entender o que o cliente deseja são os pontos essenciais de uma boa agência de serviços de tradução.