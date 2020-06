Companhias aéreas retomam voos para Ilhéus e Porto Seguro em meio a pandemia

Duas das três maiores companhias aéreas do país —Gol e Latam — retomaram voos neste mês para Ilhéus, Itabuna e mais seis cidades que haviam deixado de fazer parte da malha aérea desde o início da pandemia da Covid-19.

Os municípios baianos ainda tem rodoviárias fechadas por conta do risco do crescimento de casos da Covid.

O retorno dos voos no atual estágio da pandemia divide a opinião de epidemiologistas consultados por reportagem da Folha de S.Paulo e ocorre antes de o país atingir o pico da curva epidemiológica.

“Ter as pessoas saindo de um lugar para outro de avião é realmente pedir para que os casos do vírus se espalhem. A experiência dos outros países foi esperar a redução dos casos, curvas descendentes”, falou o epidemiologista Paulo Lotufo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

A redução do número de voos chegou a 95% no início da pandemia. As aéreas tiveram queda drástica de caixa, entraram no vermelho e passaram a negociar um pacote de socorro ao setor com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

