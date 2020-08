COMUNICADO COELBA | Aviso de desligamento programado

A COELBA informa que o fornecimento de energia elétrica será temporariamente interrompido nesta quinta-feira (13), das 08 hs às 11 hs, em parte da zona rural do Prado.

Serão atingidos os seguintes locais: CAHY, FAZENDA VALE VERDE, LOTEAMENTO DE BONE, PRAÇA DO MERCADO, PRAÇA PRINCIPAL, POVOADO AGROVILA 3 IRMAOS, POVOADO ALDEIA AGUAS BELAS, POVOADO ALDEIA CORUMBAUZINHO, POVOADO ALDEIA CRAVEIRO, POVOADO ALDEIA NOVA, POVOADO ALDEIA TAUA, POVOADO ASSENT ROSA DO PRADO, POVOADO ASSENT UNIDOS P VENCER, POVOADO ASSENTAMENTO CORUMBAL, POVOADO, ASSENTAMENTO MODELO, POVOADO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA, POVOADO CARROLA, POVOADO COM CORREGO DA PANTERA, POVOADO COMUNIDADE DE VELEIRO, POVOADO CORUMBAU, POVOADO DE BREJAL, POVOADO GUARANI, POVOADO HIDROLANDIA, POVOADO LAGOA DA ESPERANÇA, POVOADO PONTA DE

CORUMBAU, POVOADO PONTINHA, POVOADO RECANTO DOS PATAXOS, POVOADO RIBEIRO DA ONÇA, POVOADO TOMBADOR GUARANI, POVOADO VILAREJO DE CORUMBAU, POVOADO COMUNIDADE DOS PALMARES, RODOVIA ALCOBAÇA PRADO, RODOVIA GUARANI CORUMBAU ¿ SENTIDO CORUMBAU, RODOVIA GUARANI CORUMBAU, RODOVIA GUARANI PALMARES, RODOVIA ITAMARAJU PRADO CCS1, RODOVIA PALMARES CORUMBAL, RODOVIA PRADO ALCOBAÇA, RODOVIA PRADO GUARANY, RODOVIA PRADO ITAMARAJU, RUA 2 DE JULHO, RUA APRIGIO LUCIO, RUA ASSENT AGROVILA II, RUA ASSENT AGROVILLA TRES IRMÃOS, RUA ASSENT AGROVILA, RUA BOTAFOGO, RUA CARLOS GONTHIER, RUA CENTRAL, RUA DA BRANLANDA, RUA

DOS PERIQUITOS, RUA ILUMINATA LOPES LEITE, RUA LUCIMARIA RODRIGUES BISPO, RUA NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO, RUA NOVO PRADO, RUA PONTA DO CORUMBAU, RUA PRINCIPAL, SITIO BELA VISTA, SITIO BOA SORTE, SITIO BOM PRAZER, SITIO BRISA LEVE, SITIO COQUEIRAL, SITIO FLOR DO CAMPO, SITIO GAMA, SITIO LUIZ, SITIO MACHADO, SITIO MAGALHAES, SITIO MIRAMAR, SITIO NOGUEIRA, SITIO NOVA ALEGRIA, SITIO NOVA FLOR, SITIO NOVO DESTINO, SITIO PEQUENO E SITIO RANCHO TIDU., terá o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TEMPORARIAMENTE interrompido.

O desligamento será necessário para que os técnicos da empresa realizem, com segurança, serviços de melhoramento na rede elétrica do local. A interrupção programada, a depender das condições atmosféricas, poderá ser cancelada, caso ocorra situações de risco que impossibilite as manobras para desligar à rede elétrica.

Para evitar acidentes, a COELBA recomenda que eventuais reparos nas instalações elétricas internas ou em equipamentos sejam feitos com a chave geral desligada e os aparelhos retirados das tomadas mesmo durante o período da interrupção de energia, pois o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto.

A COELBA agradece aos seus clientes e se coloca à disposição para os esclarecimentos necessários.

Por | Ascom COELBA