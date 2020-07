COMUNICADO de abandono de emprego

Solicitamos que o Sra. THAIANE LIMA DOS SANTOS, na função de COLHEDORA DE CAFÉ, com CTPS de número: 5548891, Série: 0030-BA, tendo em vista que outras tentativas de localizar a mesma ocorreram sem sucesso.

Assim reforçamos e a convidamos a comparecer em nosso escritório, a fim de justificar as faltas ocorridas desde o dia 12 de maio de 2020, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Esgotado esse prazo, o caso será incurso na letra “I” do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (abandono de emprego), o que configurará seu desligamento desta empresa.

CAFENORTE AGRÍCOLA LTDA

Rodovia BR 101, Km 822, Itamaraju – Bahia. CNPJ 28.440.329/0001-92.CEP 45.836-000.