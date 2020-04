COMUNICADO | Sindicato informa sobre abertura do comércio

O SINDCOMÉRCIO e a CDL informam, que conforme estabelece o Decreto Municipal 038/2020, nesta segunda feira (06/04/2020) os estabelecimentos comerciais poderão voltar a funcionar. Com a abertura do comércio, salientamos que os cuidados de proteção frente a pandemia do coronavírus devem ser redobrados, para a proteção dos nossos colaboradores, clientes e empreendedores. Segue abaixo algumas dicas:

– Não compartilhe objetos como como, mouses e canetas;

– Evite aglomeração e mantenha os ambientes ventilados;

– Dê preferência para reuniões por videoconferência ou chamada telefônica;

– Instale porta-álcool em gel próximo a elevadores, balcões, e saídas

Além destas dicas, fiquem atentos as determinações e recomendações dos Decretos emitidos pelo município de Itamaraju e dos demais órgãos governamentais das instâncias estadual e federal.

Por | Ascom