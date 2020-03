COMUNICADO | Sindicato informa sobre fechamento do comércio

Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS e do Ministério da Saúde a respeito do COVID-19;

Considerando o avanço da pandemia do COVID-19 em diversos estados, incluindo a Bahia;

Considerando o risco de contágio para a população em geral;

Considerando a crescente sensação de insegurança no trabalho;

Considerando também a necessidade preservar a integridade e saúde dos consumidores, colaboradores e empresários, e por se tratar de situação excepcional e de força maior, o SINDECITA e SINDCOMÉRCIO resolvem

suspender o funcionamento dos estabelecimentos comerciais do período de 23 a 31 de março de 2020.

Fica permitido o funcionamento das farmácias, supermercados, abatedouros, hortifrutigranjeiros, açougues, disk entregas, padarias e similares.

Os SINDICATOS solicitam a colaboração e a compreensão dos comerciários e comerciantes. Aconselhamos a população a manterem-se em suas casas, buscando os estabelecimentos permitidos a funcionar em casos estritamente necessário.

Por | SINDECITA