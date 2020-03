Concurso Internacional de Redação de Cartas – inscrições terminam dia 20

Estudantes e escolas interessadas em participar do 49°Concurso Internacional de Redação de Cartas, e que ainda não fizeram sua inscrição, devem se apressar. O prazo para o envio das redações pelas instituições escolares termina na próxima sexta-feira (20). Alunos com até 15 anos, da rede pública e privada de ensino, podem participar.

Em 2019, entre as quase 7 mil inscrições, a carta da aluna Sara Luisa Amorim da Rocha, de Vila Velha/ES, se destacou. A vencedora nacional dá uma dica aos estudantes. “Soltar a imaginação e escrever com o coração”, diz a aluna do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha

Nesta edição, o tema da redação é: “Escreva uma mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos”. As redações devem ser redigidas de próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul. Os textos devem ser produzidos em língua portuguesa, ser relacionados estritamente ao tema e conter, no máximo, 800 (oitocentas) palavras.

O primeiro colocado em cada Estado, e sua respectiva escola, receberão prêmios em dinheiro e participarão da fase nacional. Nesta segunda fase, também serão premiados os três melhores colocados. Além de troféu, os vencedores receberão certificado e prêmios de até R$ 10 mil. O primeiro lugar nacional representará o Brasil na etapa internacional.

Em 48 edições, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking de vencedores na etapa internacional, ficando atrás apenas da China. O Brasil já ganhou 3 medalhas de ouro (1972 /1988 / 2006), 2 medalhas de prata (1978 / 1980), 2 medalhas de bronze (1992 / 2015) e recebeu menções honrosas na etapa internacional, em 2009, 2012, 2016, 2017 e 2018.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), e realizado no Brasil pelos Correios, o concurso tem como objetivo estimular jovens e crianças a expressarem sua criatividade e a melhorarem seus conhecimentos linguísticos. O regulamento completo do Concurso Internacional de Redação de Cartas e o formulário de inscrição estão disponíveis no site dos Correios.

Por | Correios