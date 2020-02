Condutores aprovam Operação Lei Seca do Detran-BA no Carnaval

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realiza blitzes da Operação Lei Seca, durante o Carnaval de Salvador, em pontos estratégicos da cidade. Este ano, o número de abordagens foi intensificado, em parceria com a Polícia Militar. O Detran-BA tem recebido o apoio de condutores que são abordados, sem o registro de infrações, pelo trabalho de retirar das vias motoristas e veículos irregulares.

O contador soteropolitano Glalton Oliveira, 46 anos, enfrentou duas blitzes em três dias e reagiu com naturalidade. “Acho ótimo que a fiscalização esteja reforçada, porque certamente teremos menos acidentes durante os dias de folia”.

A comerciante Caroline Santana, 30 anos, saiu de carro de Euclides da Cunha, no nordeste baiano, para curtir o Carnaval na capital. Ela demonstrou confiança na operação. “Peguei blitz na estrada e agora em Salvador, onde são feitas muitas abordagens. Isso passa uma segurança maior para eu voltar da festa tranquila”.

O aposentado Elton Campos, 67 anos, veio da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e alugou um carro para conhecer Salvador durante a folia. Ele elogiou o trabalho do Detran-BA. “É bom ver a fiscalização fora das áreas dos circuitos do Carnaval, o que demonstra que existe uma preocupação do órgão estadual de trânsito com toda a cidade”.

Foto: Itailuan dos Anjos / Ascom Detran-BA