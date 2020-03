Confira oito cursos gratuitos na área da educação para fazer durante a quarentena

Ambiente de formação oferece aulas on-line para professores, gestores escolares e de organizações da sociedade civil e técnicos de secretarias de educação

Em época de quarentena devido às práticas de contenção do coronavírus, o pedido é que as pessoas fiquem em casa. A suspensão das aulas já é uma realidade para todo o país e profissionais de educação podem aproveitar o período para se aperfeiçoarem por meio das plataformas de formação continuada.

O ambiente de formação Polo (www.polo.org.br), mantido pelo Itaú Social, oferece cursos gratuitos e chancelados para professores, gestores escolares e de organizações da sociedade civil (OSCs) e técnicos de secretarias de educação. Os conteúdos estão disponíveis em quatro Percursos Formativos: Gestão Pedagógica; Gestão Operacional; Leitura, Escrita e Matemática e Monitoramento e Avaliação.

Confira oito cursos on-line com inscrições abertas:

Leitura, escrita e matemática

Letramento Matemático na Educação Infantil

Os objetivos do curso, oferecido em parceria com a Nova Escola, são refletir sobre o papel da matemática na Educação Infantil e proporcionar experiências significativas para as crianças, respeitando seu modo de aprender e ser, sem antecipar os processos do Ensino Fundamental. Com carga horária de 10 horas, o cursista tem aulas sobre os campos de experiência e o percurso investigativo da criança, os conceitos-chave para o trabalho com números e sistema de numeração, planejamento de atividades matemáticas, entre outros.

Geometria e Letramento Matemático

O curso, também em parceria com o Instituto Singularidades, aborda a forma como os alunos desenvolvem o senso espacial e entendem a geometria. Na aprendizagem, com a carga horária de 30 horas, os cursistas serão estimulados a refletir sobre o trabalho com figuras bidimensionais e tridimensionais e suas respectivas propriedades, além do reconhecimento de recursos para identificação da geometria de forma que o aprendizado possa ser embasado em diferentes áreas do conhecimento.

Gestão pedagógica

BNCC na Educação Infantil

Realizado em parceria com o Instituto Singularidades, o objetivo do curso é apresentar de forma prática as modificações do processo de aprendizagem propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na Educação Infantil. Com carga horária de 10 horas, a formação tem linguagem acessível e oferece materiais de apoio no desenvolvimento do planejamento pedagógico.

Planejamento e Estratégia para a Gestão Escolar

Em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o curso tem como objetivo apresentar elementos para a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Voltadas para gestores escolares, as aulas abordam políticas e programas de educação, gestão da unidade escolar, gestão de pessoas, além de negociação e mediação. A carga horária é de 10 horas.

Liderança e Gestão Participativa na Escola

Também realizado em parceria com a FGV, o conteúdo programático do curso aborda liderança, gerência e desenvolvimento de equipes, negociação e processo decisório, e gestão de conflitos. Com carga horária de oito horas, a formação é destinada a gestores públicos e escolares, além de técnicos de secretarias de educação.

BNCC do currículo à sala de aula

Idealizado para os professores compreenderem melhor as modificações do processo de aprendizagem propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O curso, de carga horária correspondente a 10 horas, é oferecido em parceria com o Instituto Singularidades. Nele, os profissionais podem conhecer recursos e materiais que apoiarão o planejamento pedagógico nas unidades escolares.

Avaliação e Aprendizagem

Os gestores públicos e escolares que buscam entender melhor os indicadores usados para avaliar a aprendizagem dos alunos podem se inscrever nesse curso, realizado em parceria com a Comunidade Educativa – Cedac. Entre os assuntos abordados estão a avaliação da qualidade da educação, avaliações externas e indicadores educacionais. A carga horária é de 24 horas.

Gestão Operacional

Fundeb e o financiamento da educação

A formação é voltada para gestores públicos e técnicos de secretaria que atuem no diagnóstico de problemas e ineficiências nas receitas da educação. Em parceria com o CLP – Liderança Pública, com carga horária de 6 horas, a formação permite que se perceba os pontos de otimização do gasto público com educação e ao educador reconhecer as principais fontes de financiamento da educação básica.

Polo

