ITAMARAJU | Confira os ganhadores do sorteio “Natal Show CDL 2019”

Nesta sexta-feira (27) a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itamaraju realizou o encerramento da Promoção “Natal Show CDL”. Com uma serie de vale-compras, dois cestões de prêmios e um veículo 0km foram sorteados para aqueles que realizaram compras nas lojas participantes.

Muitos prêmios foram sorteados no evento, através de parcerias entre lojas do comércio local, com o objetivo de incentivar clientes a movimentar a economia do município, receita que vem surtindo efeito ao longo dos anos.

Na campanha deste ano dois cestões contendo (1 geladeira, 1 fogão, 1 micro-ondas, 1 liquidificador, 1 batedeirae 1 misteira). Cerca de 40 brindes foram sorteados, apenas para a comunidade presente no local do evento.

Os dois cestões premiaram Igor Ezio Polon e Leticia B. B. a segunda moradora do centro de Itamaraju.

O aguardado sorteio do veículo FIAT Mobi garantiu a alegria de Laura Bosso de Carvalho, também moradora do centro de Itamaraju.

Acompanhe imagens do evento.