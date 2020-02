Confira tudo que rolou na última noite de folia do camarote Planeta Band

Puxando as Muquiranas Léo Santana vai às lágrimas com homenagem da Band

O menino da Boa Vista do Lobato, bairro do subúrbio ferroviário de Salvador, que se transformou numa das principais estrelas da música baiana, esse é o gigante Léo Santana, que nesta terça-feira (25), foi às lágrimas com a homenagem feita pela Band, durante a sua passagem pelo camarote Planeta Band, puxando o bloco As Muquiranas.

Com a voz embargada e lágrimas escorrendo na face o gigante agradeceu e afirmou que esse é sem dúvidas o momento mais especial da sua carreira. “Agradeço a todos vocês que compram e consomem o meu trabalho.

Que eu sirva de exemplo pra vocês que tem tantos sonhos, pra que corra atrás do que acredita e almeja, mas sempre respeitando as pessoas. Eu sou a prova de que isso tudo é possível, da Boa Vista do Lobato pra tudo isso que está acontecendo”, disse Léo, antes de puxar “Contatinho”, uma das músicas mais tocadas do carnaval 2020.

Entre as pessoas que participaram da homenagem ao GG estavam seus pais, Claudia Leitte, Linconl Sena e Carlinhos Brown. “Nesses 35 anos do Axé, Léo é um resultado que já se tornou referência de como fazer um trabalho original”, disse o cacique Brown.

Larissa Erthal sai de São Paulo para curtir todos os dias do Carnaval de Salvador

Apaixonada pelo Carnaval de Salvador, Larissa Erthal curtiu todos os dias da folia no camarote Planeta Band. A apresentadora do programa Terceiro Tempo, da Band, Larissa Erthal escolheu o camarote Planeta Band disse que esse ano fez questão de chegar mais cedo para aproveitar todo o espetáculo, em especial o show de Bell Marques, a quem ela diz ser super fã. Circulando pelo camarote Larissa contou que desde criança sonhava em participar do carnaval de Salvador e do Band Folia. “Eu amo, fico contando os dias para vim passar o carnaval aqui em Salvador. Quando criança eu ficava assistindo, me imaginando com a plaquinha de “Tô na Band” e hoje eu trabalho na Band e tenho essa oportunidade de estar participando do Band Folia, aqui no camarote. É o quarto ano que venho, mas é sempre a realização de um sonho”, disse.

ACM Neto faz balanço das gestões em que esteve à frente da organização do Carnaval de Salvador

Em seu último Carnaval como prefeito de Salvador, ACM Neto esteve nesta terça-feira (25), no glass de transmissão do Band Folia no camarote Planeta Band, onde fez um balanço das mudanças que aconteceram na festa durante a sua gestão. “Depois de oito anos, muitas mudanças foram feitas no nosso Carnaval, e a prefeitura contribuiu muito pra isso”, declarou o prefeito. “Em 2020, fizemos o Carnaval dos carnavais. A cidade está lotada e estamos com um maior número de atrações nas ruas”, completou Neto.

Gusta Câmera aparece no Planeta Band no último dia de Carnaval

No último dia de folia, Gusta Câmera apareceu no Planeta Band. O vocalista da DH8, que bombou com o single “Sei Sei – Tô Ligado”, fez uma entrevista com o Band Folia e aproveitou para curtir um pouco da experiência do camarote. Empolgado, o cantor disse que, como bom baiano, não perde a folia e está muito feliz que esse ano conseguiu aproveitar tanto a festa na rua quanto nos camarotes. A banda DH8 foi criada em 2018 e já tem Hit reproduzido mais de 500 mil vezes nos serviços de streaming musicais. Expoente da nova música baiana, o grupo é um dos queridinhos do novo pop baiano.