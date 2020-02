Confirmado primeiro caso de coronavírus no Brasil

Foi confirmado na manhã desta quarta-feira (26) o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. De acordo com informações da Folha de São Paulo, o teste de contraprova ao qual o paciente de 61 anos foi submetido deu positivo.

Com isso, o Brasil passa a ser o primeiro país da América Latina a registrar um caso do novo vírus – que já matou mais de 2,7 mil pessoas no mundo.

O homem de 61 anos esteve a trabalho na Lombardia, na Itália, na última semana – entre os dias 9 e 21 de fevereiro. A região é o maior foco do Covid-19 na Europa, que tem mais de 300 casos confirmados. Agora, ele está em casa — onde deve permanecer por, no mínimo, 14 dias.

Na terça-feira (25) foi noticiado que o paciente testou positivo para o vírus no Hospital Israelita Albert Eistein, em São Paulo. A contraprova foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.

Em nota, a Anvisa afirmou que solicitou a lista de passageiros do voo que trouxe o homem de 61 anos de volta ao Brasil para a companhia aérea.