Conselho Fiscal do Sindicato dos Guardas se reúne e aprova prestação de contas 2019

Membros do Sindicato dos Guardas Municipais de Itamaraju, compondo o Conselho Fiscal juntamente com a tesouraria, presidência e vice-presidência, se reuniram neste domingo (09) para análise da prestação de contas referente ao ano de 2019 (Cumprimento do Orçamento 2019 frente às Receitas e Despesas), o Plano de Ação e Orçamento estimado para 2020.

A reunião aconteceu na sede do sindicato localizado à Avenida Brasil, 862 no centro de Itamaraju, o presidente Uires de Jesus Silva Sobral e sua comissão apresentaram os números fechados de 2019 ao Conselho Fiscal, para prestação de contas à Assembléia Geral Ordinária, conforme Edital de Convocação afixado em locais públicos de grande circulação.

Após a análise a comissão votou as contas e aprovaram seguindo o regimento da instituição.

Durante reunião o presidente Uires de Jesus Silva Sobral, ouviu reivindicações da categoria e montou uma pauta de rotinas a serem adotadas pelo sindicato.

Com base na pauta, ficou decidido que os membros do sindicato manterão contato com a administração municipal para retomada das negociações e conclusão do ajuste salarial compondo os 30% de periculosidade, no entanto, no ano anterior parte deste ajuste foi efetuado com valores pagos de 10% .

Também foram tratados assuntos ligados a lei que poderá formar a Guarda Civil Municipal, conteúdo que deverá ser abordado nas audiências com a gestão.

O plano orçamentário de 2019 previu um superávit financeiro.