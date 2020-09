Convenção do PSOL oficializa Prof. Armando Azevedo e Carlos Leandro Costa na disputa ao cargo de prefeito

Em convenção presencial realizada na tarde de sábado (12) o PSOL oficializou as candidaturas do professor Armando Azevedo à prefeito de Itamaraju e do Agricultor Carlos Leandro Costa para vice. Também regulamentou o quadro de vereadores com representantes de diversos segmentos da sociedade.

O professor Armando Azevedo e Carlos Leandro Costa defende que as prioridades de uma eventual administração sejam voltadas para os mais humildes.

Um modelo popular ouvindo o povo, ou seja, de baixo para cima. A prefeitura não será de grandes empresários e fazendeiros. Pois, quem definirá as prioridades do governo será o povo organizado através de audiências públicas.

Carregando o lema de governar para a maioria. A convenção foi marcada pela representação Indígenas que terá candidato ao legislativo municipal o cacique Adilson Pataxó.

O professor propõe plano emergencial contra o coronavirus com testagem rápida em massa.

Tem como principal objetivo combater a corrupção e o desperdício no setor público, cortando privilégios, priorizar os excluídos e marginalizados.

O professor e vice agradeceram ao servidor público Sergio Lacerda, que tem representado o grupo político e partidário no âmbito Estadual, com participação de Danilo Almeida. Nutrindo ainda carinho aos candidatos do partido ao cargo legislativo.

Por | Ascom PSOL