Coronavírus: Detran-BA suspende provas teóricas e práticas para primeira habilitação

Em comunicado a todas as unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), na capital e no interior, o diretor-geral do órgão, Rodrigo Pimentel, anunciou a suspensão das provas teóricas e práticas para os candidatos à primeira habilitação, a partir desta quinta-feira (19), por 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.

A medida cumpre a determinação do decreto estadual 19.529/2020, que trata das ações de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). “A depender da evolução do quadro na crise da saúde, iremos avaliar se a suspensão das provas deverá ser ampliada ou não. Quando a situação voltar à normalidade, seguiremos uma ordem cronológica de agendamento dos candidatos. O mais importante, nesse momento, é o combate ao coronavírus”, declarou Pimentel.

Por | Ascom DETRAN-BA