Coronavírus, número de mortos e infectados

Seis meses após o primeiro contágio do SRA-CoV-2, vírus ativo que provoca o coronavíus identificado na província de Hubei na China, os números crescem vertiginosamente mundo a fora.

Na manhã deste domingo (03) de maio, o número de infectados aproxima de 03 milhões e meio, de acordo com o monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins.

As pessoas que passaram por teste para identificar o COVID-19 aproxima de 7 milhões, onde ultrapassa mais de 244 mil mortos pelo mundo. O país com maior contaminação pelo coronavírus foi os Estados Unidos, com 1 milhão e 100 mil casos confirmados, mas chega a 67 mil mortos.

No entanto, o Brasil escala os números da pandemia, sendo listado entre os 10 países com elevação de casos com 6.761 mortes e 97 mil infectados, outro dado que preocupa as autoridades é taxa de letalidade com 7,0%, porém 40.937 pessoas recuperaram do coronavírus.

Na Bahia a secretaria estadual de Saúde registrou 3.315 infectados e contabiliza 123 mortes. Outra preocupação ocorre no extremo sul do estado, onde municípios fazem campanhas para evitarem cidades com elevação de pessoas contaminadas.

O coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um novo vírus. Criando problemas respiratórios semelhantes à gripe e sintomas como tosse, febre, em casos mais graves, dificuldade para respirar. Como prevenção, lave as mãos com frequência e evite tocar o rosto.

A principal forma de contágio ocorre entre pessoas infectadas, por meio de tosse e espirros. Também se propaga quando a pessoa toca em uma superfície ou objeto contaminado e depois nos olhos, nariz ou boca.