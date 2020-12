Corregedoria do Detran-BA apurou fraude que retirava multas

Após seis meses de apuração da Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), o órgão enviou em setembro ao Ministério Público do Estado (MPE) as informações sobre indícios de fraudes praticadas por quatro agentes públicos, acusados de remover multas do sistema de notificação em troca de propina.

Eles aproveitavam a realização de leilões, onde os veículos são liberados livres de dívidas, para inserir dados falsos no sistema e retirar multas de carros que não iriam a leilão. Os envolvidos já foram exonerados.

A ação da Corregedoria do Detran-BA resultou na operação deflagrada pelo MPE, nesta quarta-feira (9), com a participação da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Salvador.

O departamento de trânsito continua ajudando nas investigações e esclarece que tem capacitado seu quadro de pessoal, para prevenir possíveis ilícitos em procedimentos de habilitação e veículos.

Por | Ascom